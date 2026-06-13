Temptation Island, al via dal 24 giugno: svelate le prime sei coppie

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È ufficiale, Temptation Island sta tornando: la prossima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia prenderà il via mercoledì 24 giugno in onda su Canale 5 in prima serata. L'annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore con un video pubblicato sul profilo Instagram del programma, in cui il conduttore annuncia che la prima puntata verrà trasmessa il 24 giugno. Tra gelosie, tradimenti e falò di confronto, il reality show più atteso dell'estate sta già scaldando i motori. Sei sono le coppie già annunciate. Stando al riferimento dello scorso anno, il numero potrebbe salire a sette: mancherebbe dunque un'altra coppia tra i video di presentazione. Al momento le coppie svelate sono:

La coppia di Gabriele e Sara. I due, fanno coppia fissa da sei anni e mezzo e convivono da due. A scrivere a Temptation Island è stato lui: "Sono innamoratissimo di Sara, ma in questi anni mi ha lasciato tante volte. Ho trovato delle chat nel suo telefono, lei nega", dice Gabriele, che si è detto convinto di essere stato tradito dalla sua compagna. "Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro, ed è per questo che arrivo sempre a lasciarlo", ha replicato lei, provando a giustificare il suo comportamento.

La coppia di Francesca e Danilo. I due sono fidanzati da quattro anni. A contattare il programma è stata Francesca per la poca fiducia che ha nei confronti del suo fidanzato. Stando al suo racconto, Francesca sarebbe stata contattata da una ragazza che ha parlato con Danilo su una chat di incontri. Lui, dal suo canto, ha negato: "Mi sento in gabbia, in galera e non riesco più a sopportare la gelosia asfissiante di Francesca".

La coppia di Giovanni e Sabrina. Sono fidanzati da sei anni, ma ultimamente il rapporto non è più lo stesso. A scrivere al programma è stato lui: Giovanni non ha più fiducia nei confronti della compagna. “Mi ha chiesto delle pause, non sa se mi ama ancora e anche la nostra intimità si è raffreddata molto”, ha spiegato. Anche Sabrina è molto incerta sul loro rapporto e dei suoi sentimenti nei confronti del compagno: “Non sono più sicura di essere innamorata di lui”. Inoltre, ha ammesso di aver avuto una “distrazione” nell'ultimo periodo che le ha fatto nascere dubbi sul futuro con Giovanni.

La coppia di Soraya e Cristian. Sono fidanzati da 1 anni e 8 mesi. Entrambi lavorano per la ditta del padre di Soraya. A scrivere a Temptation Island è stata Soraya perché ultimamente nutre dubbi sui sentimenti del suo fidanzato: "L'intimità è calata e Cristian non condivide nulla delle mie passioni”, ha detto, lamentando la scarsa voglia del fidanzato, "il suo massimo divertimento sono le sagre di paese".

La coppia di Bernadette e Diamante. ﻿I due sono fidanzati da oltre 16 anni: lei vorrebbe sposarsi, lui invece dice di non essere ancora pronto. “Non mi fa una promessa futura. Mi aspetto che dopo questa esperienza si decida a fare il passo altrimenti saremo costretti a separarci”, ha spiegato Bernadette. Diamante ha accettato di partecipare e di mettersi alla prova: "Voglio capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo".

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