Sinner, obiettivo Roland Garros e poi… matrimonio con Laila Hasanovic? L’ipotesi sulle nozze

(Adnkronos) – Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner punta adesso al Roland Garros per chiudere il Career Grand Slam e mettere in bacheca l'unico Slam ancora mancante nel suo palmares. Con i trionfi sportivi, l'azzurro si gode un momento d'oro anche fuori dal campo con la compagna Laila Hasanovic. Una presenza discreta (ma ormai costante) nella vita del numero uno del ranking Atp. Tanto che si inizia a parlare addirittura di… matrimonio. Come raccontato dal nuovo numero di Diva e Donna, la relazione tra il fuoriclasse azzurro e la modella danese sarebbe diventata stabile e consolidata, tanto da alimentare le indiscrezioni su possibili nozze future. Un gossip che – già da mesi – attira l'interesse dei numerosi fan del tennista altoatesino. Anche in occasione dello storico successo di Roma, qualche giorno fa, Laila era presente sulle gradinate del Foro Italico con la famiglia di Jannik, mentre Sinner alzava al cielo un trofeo che mancava a un italiano da cinquant’anni, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una presenza che conferma quanto la coppia sia ormai uscita allo scoperto, ma che testimonia anche un rapporto importante tra Laila e i genitori del numero uno. Qualche mese fa, inoltre, i gossip sul fuoriclasse azzurro si erano concentrati anche su un 'misterioso' anello sfoggiato da Laila, che aveva di fatto alimentato le voci su un possibile grande passo.

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