Sicilia, Schifani: “Tensioni con Corte dei Conti archiviate, dalla Regione sempre clima di collaborazione”

“Il procuratore Zingale considera positivo il rasserenamento del clima? È una considerazione che mi fa piacere perché mi trova d’accordo. Il clima di collaborazione da parte della Regione c’è sempre stato. Ci sono stati momenti di tensione, che consideriamo allo stato attuale archiviati, noi siamo sempre disponibili e pronti a collaborare a fornire tutte le delucidazioni alla Corte dei Conti, nel rispetto rigido dei conti”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in corso a Palermo. “Si è avviato finalmente positivamente il periodo delle parifiche che erano bloccate sin dal 2020 – ha proseguito il governatore -. Questo è un buon viatico nella logica di un contraddittorio naturalmente chiaro e trasparente. Ci consentirà, speriamo, nei tempi giusti previsti dalle procedure, di poter fruire operativamente di disponibilità finanziarie che sono all’interno delle casse della Regione, ma che necessitano naturalmente della ‘vidimazione’ del controllo opportuno della Corte dei Conti”. A breve ci sarà la parifica del 2021. “Ci auguriamo e prendiamo atto che l’avvenuta fissazione della parifica per marzo obbedisce a un criterio di celerità che noi non possiamo che apprezzare”, ha concluso. (Adnkronos)