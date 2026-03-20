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Sicilia, Lorefice(M5S): “Nave russa alla deriva, rischio disastro”

Redazione 3

Sicilia, Lorefice(M5S): “Nave russa alla deriva, rischio disastro”

Ven, 20/03/2026 - 11:58

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“Ho presentato un’interrogazione al Governo sulla nave cisterna russa Arctic Metagaz, alla deriva nel Canale di Sicilia, a poche miglia da Lampedusa e Linosa. È una potenziale bomba ambientale nel cuore del Mediterraneo: parliamo di un’unità carica di gas liquefatto e carburanti, già coinvolta in gravi avarie. Chiedo al Governo quali misure urgenti siano state attivate per mettere in sicurezza l’area, prevenire sversamenti e rafforzare i controlli su flotte che rischiano di aggirare le sanzioni.” Lo dichiara il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

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