San Cataldo, partecipazione e confronto al gazebo informativo sul referendum giustizia

Si è svolto nella mattinata di oggi, in Piazza Papa XXIII, il gazebo informativo promosso dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione, numerosi cittadini si sono avvicinati al gazebo, fermandosi a chiedere chiarimenti e ad approfondire le differenze tra le ragioni del SÌ e quelle del NO. Un confronto diretto, concreto, che ha permesso di affrontare un tema complesso in modo semplice e accessibile. Durante la mattinata, i rappresentanti del partito hanno distribuito materiale informativo e risposto alle domande dei presenti, dando vita a un dialogo aperto e rispettoso. Molti hanno mostrato interesse e curiosità, segno di una crescente attenzione verso un appuntamento elettorale ritenuto importante. Il Coordinatore cittadino, Manuel Bonaffini, esprime soddisfazione per l’esito dell’iniziativa: “Abbiamo riscontrato partecipazione e voglia di capire. Tante persone si sono fermate per informarsi, porre domande e confrontarsi. È questo lo spirito giusto: avvicinarsi ai temi, approfondire e poi scegliere in modo consapevole”. L’incontro di oggi conferma quanto sia fondamentale creare occasioni di dialogo sul territorio, per avvicinare i cittadini alla vita pubblica e rafforzare la partecipazione democratica in vista del voto