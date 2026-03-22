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Referendum: E-Romagna (46%) in testa per affluenza, Sicilia maglia nera (28,7%)

Redazione

Referendum: E-Romagna (46%) in testa per affluenza, Sicilia maglia nera (28,7%)

Dom, 22/03/2026 - 20:09

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Con il 46,3%, l’Emilia Romagna sui conferma in testa nel dato di affluenza anche alle 19. Maglia nera la SICILIA, con il 28,7%. E’ quanto emerge dal sito del Viminale “Eligendo”. La media nazionale è del 38,9%. All’Emilia Romagna seguono la Lombardia col 45% e la Toscana col 44,7% e Veneto con 43,2%. In coda, poco sopra SICILIA, ci sono la Calabria col 29,3% e la Campania col 29,9%. 

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