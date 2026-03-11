“L’arte della truffa”, al Golden di Palermo la travolgente comicità di Biagio Izzo

La comicità travolgente e inconfondibile di Biaggio Izzo approda in Sicilia con “L’arte della truffa” di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e Augusto Fornari che firma anche la regia. Prodotta da AG Spettacoli, si alza il sipario su una commedia piena di equivoci, colpi di scena e situazioni esilaranti, in un crescendo di puro divertimento. Dal 17 al 19 marzo 2026, la messinscena verrà ospitata dal Teatro Golden di Palermo, nell’ambito della nella nuova stagione Turi Ferro. Biglietti disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/biagio-izzo-l-arte-della-truffa/283663.

Tra momenti paradossali, comici ed emozionanti si assisterà alla consumazione di una truffa… “a fin di bene”. Sul palco, con BIAGIO IZZO, un formidabile cast di attori formato da Carla Ferrara, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. Alla vigilia della risposta di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli, Gianmario, imprenditore edile da tre generazioni, gentiluomo del Papa, è costretto a ricevere in casa il fratello di sua moglie, Francesco, un truffatore esperto, che ha scelto l’appartamento del cognato come dimora per gli arresti domiciliari. La notizia lo sconvolge, preoccupato com’è per la reputazione sua e dell’azienda che dirige. Ma il mondo gli crolla addosso quando ben altri guai gli cadono fra capo e collo, e sarà proprio la presenza provvidenziale di Francesco ad aiutarlo a uscire indenne da un raggiro colossale. «Adoro sia la commedia che la farsa,» spiega Augusto Fornari nelle note di regia «ma ciò che più mi dà gusto è trovare un equilibrio fra i due generi e far sì che convivano senza che l’uno “inquini” l’altro. Con Biagio Izzo è stato molto semplice trovare quest’armonia, perché è attore, non solo di istinto comico ma anche di grande intelligenza scenica e la sua compagnia, composta da attori straordinari, mi ha permesso di lavorare al meglio per creare i climi e le atmosfere che rendono la commedia un credibile spaccato di vita. Risate e divertimento assicurato». “L’arte della truffa”, commedia inserita nella stagione teatrale Turi Ferro, verrà rappresentata dal 17 al 19 marzo al Golden di Palermo. Teatro Golden Via Terrasanta, 60 – 90141 Palermo (PA) Info: 091 6264702 Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19 Link per acquisto spettacoli Golden: https://www.vivaticket.com/it/ticket/biagio-izzo-l-arte-della-truffa/283663