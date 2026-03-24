La DLF Academy pronta per una nuova stagione sportiva, in gara al Trofeo Lancia 2026

La DLF Academy è pronta ad affrontare una nuova stagione sportiva all’insegna della continuità e dell’evoluzione. Dopo i successi degli ultimi anni, la squadra annuncia ufficialmente la partecipazione al Trofeo Lancia 2026, uno dei campionati monomarca più attesi e competitivi del panorama rally nazionale. Per questa nuova avventura, DLF Academy scenderà in gara con la Lancia Y Rally4, vettura moderna e performante che rappresenta una nuova sfida tecnica e sportiva per il team. Alla guida viene confermato Salvatore Lo Cascio, pilota che negli anni ha dimostrato talento, determinazione e grande attaccamento ai colori della squadra, contribuendo in maniera decisiva ai risultati ottenuti.

Il debutto stagionale è previsto al Rally del Ciocco, primo appuntamento del campionato, dove l’equipaggio sarà al via con il numero di gara 38, Navigato da Spezzani Alessio. “Affrontiamo questa nuova stagione con grande rispetto per il percorso fatto finora. I risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro importante e di una squadra unita. La scelta di partecipare al Trofeo Lancia nasce dalla volontà di metterci alla prova in un contesto diverso, senza dimenticare ciò che siamo e da dove veniamo” – ha dichiarato Delfino La Perla, CEO di DLF Academy. “Sono felice di proseguire questo percorso con DLF Academy. Negli anni abbiamo costruito qualcosa di importante e questa nuova sfida rappresenta uno stimolo in più. Il Trofeo Lancia sarà competitivo e impegnativo, ma daremo il massimo per essere protagonisti fin da subito” – ha commentato Salvatore Lo Cascio. La stagione 2026 si apre quindi con rinnovato entusiasmo, mantenendo saldi i valori che hanno contraddistinto la DLF Academy: passione, crescita e spirito competitivo. Nuova auto, nuovo campionato, stessa identità: la DLF Academy è pronta a giocarsi le proprie carte in una stagione che promette spettacolo.