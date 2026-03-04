Genesis svela la concept MAGMA GT

(Adnkronos) –

Genesis alza il sipario su Magma GT Concept, una concept car che anticipa la visione ad alte prestazioni del marchio coreano per il prossimo decennio.

Magma GT Concept incarna il concetto di “

Effortless Performance

”, una filosofia che punta a coniugare potenza, equilibrio e precisione di guida senza ricorrere a un approccio puramente aggressivo alla performance. “La Magma GT Concept rappresenta l’apice della nostra visione nelle alte prestazioni e il nostro impegno verso le competizioni motoristiche”, ha dichiarato Luc Donckerwolke, presidente e Chief Creative Officer di Genesis, sottolineando come il modello sia progettato per offrire una connessione naturale tra vettura e guidatore. Il design si ispira al mondo delle corse e interpreta il linguaggio stilistico “

Athletic Elegance

” del marchio con proporzioni e soluzioni aerodinamiche studiate per massimizzare efficienza e prestazioni. Tra gli elementi distintivi spiccano il cofano anteriore ribassato, il tetto allungato con linea discendente, passaruota posteriori scolpiti e una coda rastremata in stile “

boat-tail”

, oltre alla firma luminosa a due linee e ai pattern aerodinamici G-Matrix.



