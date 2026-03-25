Canottieri Mondello, al via la quarta edizione del Trofeo Filippi

La spiaggia di Mondello è pronta per lo spettacolo che daranno i 400 vogatori di 12 nazioni da venerdì nella spiaggia di Mondello per la quarta edizione consecutiva del Trofeo Filippi, prima prova del circuito del beach sprint di canottaggio, organizzato dalla Canottieri Mondello presieduta da Carlo Landolina.Un evento di particolare importanza vista l’ammissione delle giovane disciplina ai Giochi Olimpici del 2028 e quindi la partecipazione al Trofeo Filippi sarà molto indicativa per la selezione dei vari equipaggi, italiani e stranieri.Le nazionali presenti a Mondello oltre a quella italiana saranno di: Austria, Croazia, Egitto, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera. Per un totale di circa 400 atleti, per le gare sui 500 metri (250 all’andata ed altrettanti metri al ritorno). In acqua oltre 160 atleti per le gare più attese, quelle di finale domenica per le selezioni internazionali con qualifiche il sabato e poi da venerdì di scena i master, gli universitari e i concorrenti per la classifica italiana.In chiave siciliana ad emergere sarà la Canottieri Peloro di Messina, tra l’altro detentrice del Trofeo Filippi 2025 e presente a Mondello con 48 atleti tra cui anche Lucio Fugazzotto, pluri medagliato iridato che lo scorso anno in queste acque di Mondello vinse la prova under 19 in singole e il doppio under 19 misto con Maria Lanciano di Barletta.La società organizzatrice, la Canottieri Mondello, scenderà in acqua con 46 atleti, mentre 28 vogatori rappresenteranno il Telimar e la Canottieri Palermo. Molto attesi sono anche i 21 competitivi napoletani del Posillipo. La più numerosa presenza estera sarà quella dell’Austria con 20 concorrenti. Le imbarcazioni per i concorrenti saranno fornite dai Cantieri Filippi.“Siamo orgogliosi – afferma Carlo Landolina – di aver allestito una manifestazione di tale importanza e di forte richiamo straniero a beneficio del turismo palermitano e dell’indotto economico che comporta. Mondello sarà il naturale teatro dell’evento e lo spettacolo sarà assicurato sperando anche in un clima particolarmente mite e in uno specchio d’acqua favorevole”.Le gare spettacolari avranno la caratteristica di partenza di corsa dalla spiaggia sino alla barca e arrivo ancora in battigia. In acqua la prova sarà di 250 metri sino alla boa e altrettanti nel ritorno. Primo giorno di competizioni, venerdì pomeriggio con i master e gli universitari.La Canottieri Mondello ha avuto al suo fianco nel sostegno alla manifestazione gli sponsor, Banca Don Rizzo, Colori del Sole, Just Sicily, Centro Dentale Cantieri,Sais autolinee, Ffind, Old River, Caputo soluzioni, Clinica Andros, Medi Copyng, Farmacia Lo Caso, Fiasconaro, Bimby, A patrocinare l’evento, la Regione Sicilia e il Comune di Palermo.