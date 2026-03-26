Caltanissetta, ultimo derby stagionale Under 17: Miners e Cus si giocano l’orgoglio al PalaCannizzaro

Caltanissetta si prepara a vivere l’ultimo atto di una sfida che ha acceso l’intera stagione cestistica giovanile. Al PalaCannizzaro, alle ore 19:00, va in scena il derby Under 17 tra Miners e Cus Caltanissetta, un confronto che rappresenta molto più di una semplice partita.

I precedenti raccontano di un equilibrio acceso ma leggermente favorevole ai Miners, che nei tre derby disputati finora hanno conquistato due vittorie, mentre una è andata al Cus. Numeri che testimoniano una rivalità sportiva intensa, fatta di partite combattute fino all’ultimo possesso, sempre all’insegna di grinta, sacrificio e spirito di squadra.

Ma il passato, in questi casi, conta fino a un certo punto. L’ultimo derby stagionale azzera tutto e rilancia la sfida su un piano nuovo, dove a fare la differenza saranno determinazione, concentrazione e capacità di reggere la pressione.



Per i giovani protagonisti in campo sarà anche un’occasione per dimostrare il proprio valore e chiudere nel migliore dei modi una stagione che li ha visti crescere, partita dopo partita, sotto il profilo tecnico e umano.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del palazzetto, chiamato a sostenere le squadre in un clima di passione ma nel rispetto dei valori sportivi. Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming su YouTube.

È il momento della verità: Miners e Cus Caltanissetta si giocano l’ultimo derby della stagione. In palio non solo la vittoria, ma l’orgoglio di chiudere nel modo migliore un percorso fatto di impegno, passione e identità sportiva.