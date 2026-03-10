Caltanissetta, illuminazione pubblica e sicurezza urbana: accolta la richiesta della Consulta comunale femminile

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Consulta comunale femminile di Caltanissetta aveva organizzato per il 9 marzo 2026 una passeggiata simbolica nelle vie del Mercato storico, da tempo segnalate come particolarmente buie e poco sicure. L’iniziativa prevedeva che i/le partecipanti illuminassero il percorso con le torce dei telefoni cellulari, proprio per richiamare l’attenzione sulla necessità di una migliore illuminazione pubblica nell’area. La richiesta della Consulta non nasce oggi. Già l’8 marzo 2025 avevamo presentato all’amministrazione comunale un progetto finalizzato ad aumentare i punti luce in alcune strade del quartiere. Un’iniziativa motivata soprattutto dall’esigenza di garantire maggiore sicurezza a chi attraversa quotidianamente queste vie, con particolare attenzione alle donne. Lo scorso mese di febbraio la Consulta aveva inoltre ribadito formalmente la richiesta di intervento, sottolineando ancora una volta come l’illuminazione rappresenti un elemento fondamentale per la sicurezza urbana e per la vivibilità del centro storico. Proprio alla vigilia dell’iniziativa dell’8 marzo, con sorpresa delle organizzatrici, l’illuminazione nelle vie interessate è stata ripristinata. Un risultato che la Consulta comunale femminile accoglie con soddisfazione, ritenendolo anche frutto dell’impegno costante e della sensibilizzazione portata avanti nell’ultimo anno. L’obiettivo della Consulta è sempre stato quello di contribuire concretamente a rendere la città più sicura e più vivibile. Se oggi quelle strade sono tornate illuminate, significa che l’attenzione e le sollecitazioni espresse dalla Consulta hanno avuto un ruolo importante nel riportare il tema al centro dell’agenda cittadina.