Torino, ombrelli aperti sopra i manifestanti prima dello scontro con agenti: assalto programmato

Alcune immagini girate dalle Forze dell’ordine a Torino immortalano delle persone incappucciate aprire degli ombrelli poco prima dello scontro con gli agenti, nel corso della manifestazione per Askatasuna. Secondo quanto detto oggi dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in una intervista a “La Stampa”, alcuni manifestanti pacifici avrebbero “fatto scudo fisico, anche aprendo gli ombrelli, per impedire che potessero essere visti i gruppi piu’ violenti nel momento in cui si travisavano e si attrezzavano per l’assalto e per resistere ai lacrimogeni della polizia”.

Alcune immagini girate dalle Forze dell’ordine a Torino immortalano delle persone incappucciate aprire degli ombrelli poco prima dello scontro con gli agenti, nel corso della manifestazione per Askatasuna.