Spara con un fucile al vicino di casa dopo lite, 27enne arrestato dalla polizia a Catania

Un 27enne di Catania è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo. Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari nella zona del Villaggio Dusmet, nel pomeriggio di domenica avrebbe sparato con un fucile contro un vicino di casa al culmine di una lite. Il 27enne, sulla base di una prima ricostruzione della polizia, ha esploso un colpo contro un’abitazione di proprietà di un parente della vittima, provocando un foro sulla parete e generando una reazione dalla parte avversa. A questo punto un uomo si è mosso verso l’abitazione del 27enne, che ha esploso un secondo colpo di fucile colpendo la vittima ad una gamba. Il ferito, una volta giunto all’ospedale Cannizzaro, è stato operato. Le indagini della squadra mobile di Catania hanno portato ad una perquisizione nell’appartamento del 27enne e da qui la scoperta del luogo dove era nascosto il fucile, in una mansarda nascosta da una botola. Il 27enne si trova ora rinchiuso nel carcere Piazza Lanza di Catania. (Dire)