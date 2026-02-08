Sicilia. Bancomat rubato abbandonato in campagna, all’interno 60 mila euro

È stata ritrovata nelle campagne la cassa del bancomat che era stata rubata nella notte tra venerdì e sabato nella Banca Agricola Popolare di Sicilia a Giarratana. I ladri avevano usato la benna di una ruspa per prelevare la cassaforte, danneggiando anche l’alloggiamento e l’edificio. Il bancomat era poi stato portato via con un autocarro.

I carabinieri hanno ritrovato nelle campagne della zona l’autocarro e la vettura utilizzati per la rapina, risultati entrambi rubati. Poco distante, nascosta tra gli anfratti, c’era anche la cassaforte, ancora integra. I ladri forse non riusciti a forzarla o speravano o avrebbero voluto agire in un momento successivo.

La cassa conteneva 60.000 euro. Un’altra ipotesi è che i malviventi, sentendosi braccati, per timore di essere scoperti, abbiano abbandonato tutto, sia la cassaforte sia i mezzi utilizzati per il furto.