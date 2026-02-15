Sicilia: 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissima

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali della SICILIA ha impegnato oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo al mese di gennaio 2026 e del budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

«Garantire continuità nei pagamenti e assicurare il saldo degli arretrati ai nuovi beneficiari – dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim, Renato Schifani – significa offrire un sostegno reale a chi vive quotidianamente situazioni di grande fragilità. Continueremo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro e le risorse destinate alla non autosufficienza siano sempre più adeguate ai bisogni del territorio».

L’assessorato ha impegnato le risorse euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”. Saranno destinate a tutte le Asp sulla base della comunicazione del numero delle persone con disabilità gravissima. I soggetti censiti a gennaio risultano 15.882.