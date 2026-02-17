Italia, compie due rapine “impugnando” un crocifisso: denunciato

I militari della Compagnia di Belluno hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo italiano, classe 1978, residente in provincia di Venezia e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di due rapine avvenute nella mattinata del 16 febbraio.

Il primo episodio si è verificato in un bar di Belluno, dove l’uomo si è presentato minacciando il titolare con un crocifisso di metallo, riuscendo a farsi consegnare del cibo prima di allontanarsi. Subito dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore.

Poco dopo, lo stesso soggetto è entrato in un secondo locale nella zona di Castellavazzo. Qui avrebbe minacciato la proprietaria del bar pretendendo una consumazione. Al rifiuto, avrebbe sottratto una birra e un pacchetto di sigarette, spintonando la donna per garantirsi la fuga.

La pronta reazione dei Carabinieri della Stazione di Longarone ha permesso di intercettare e fermare l’uomo proprio nell’area di Castellavazzo. Condotto negli uffici del Comando Stazione di Belluno, il soggetto ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, arrivando anche a danneggiare una parete della stanza in cui si trovava.

Per questi fatti è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di rapina e danneggiamento. L’intervento conferma l’attenzione dell’Arma nel contrasto ai reati contro il patrimonio e la capacità di fornire una risposta tempestiva ai cittadini, evitando la reiterazione di episodi analoghi sul territorio. (immagine di copertina realizzata con IA)