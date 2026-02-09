Giochi abusivi in un centro scommesse a Catania, multe per 70mila euro

Multe per settantamila euro a Catania da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di un blitz, effettuato insieme con i carabinieri, in un centro scommesse del capoluogo etneo. Denunciata la titolare del centro scommesse, una donna di 31 anni, ritenuta responsabile di violazioni penali e amministrative legate alla gestione di apparecchi da gioco non conformi. All’interno del locale, infatti, sono stati trovati sei totem e un’apparecchiatura denominata ‘led rotante’, tutti abusivi. Le stesse apparecchiature erano già state sequestrate nel 2024 e adesso sono scattati nuovamente i sigilli. (Dire)