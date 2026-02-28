Salute

FantaSanremo, la serata finale in diretta: i bonus e i malus assegnati

AdnKronos

FantaSanremo, la serata finale in diretta: i bonus e i malus assegnati

Sab, 28/02/2026 - 20:41

Condividi su:

(Adnkronos) –  Stasera gli ultimi bonus e malus assegnati in questa edizione del FantaSanremo. A esibirsi nella quinta e ultima serata tutti i 30 Big in gara. I fantagiocatori sono pronti a conoscere non solo il vincitore del festival della canzone italiana ma anche quello del fantasy game dedicato alla kermesse. 
Svelati i bonus validi solo per la finale, dai punti per gli abbracci a quelli per i piedi scalzi.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta