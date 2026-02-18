Caltanissetta, il 20 febbraio Veronica Pivetti al Teatro Regina Margherita con “L’inferiorità mentale della donna”

CALTANISSETTA – Prosegue la Stagione Teatrale Nazionale 2025/2026 “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, promossa e organizzata dal Comune di Caltanissetta – Assessorato alla Cultura, con il supporto organizzativo di DalVivo, nell’anno in cui il Teatro Regina Margherita celebra il suo 150° anniversario.

Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, sul palcoscenico del Teatro Regina Margherita andrà in scena Veronica Pivetti con lo spettacolo “L’inferiorità mentale della donna – un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole”, scritto da Giovanna Gra, liberamente ispirato al trattato “L’inferiorità mentale della donna” di Paul Julius Moebius.

Accanto a Veronica Pivetti sarà presente Cristian Ruiz. La regia è firmata Gra&Mramor, con colonna sonora e arrangiamenti musicali di Alessandro Nidi, costumi di Nicolao Atelier Venezia, luci di Eva Bruno e aiuto regia di Carlotta Rondana.

Lo spettacolo è una produzione ArtistiAssociati – Centro di produzione teatrale, in collaborazione con Pigra Srl.

Lo spettacolo prende le mosse dal celebre trattato pubblicato nel 1900 dal neurologo tedesco Paul Julius Moebius, che già nell’incipit sosteneva: «Capelli lunghi, cervello corto». Un testo che, con toni pseudoscientifici, definiva la donna biologicamente e intellettualmente inferiore all’uomo, sostenendo che le donne fossero prive di autonomia di giudizio e che il pensiero fosse per loro addirittura dannoso.

Alle teorie di Moebius fanno eco quelle di Cesare Lombroso e di altri pensatori dell’epoca, in un campionario di affermazioni che oggi appaiono paradossali e grottesche. Ed è proprio su questo cortocircuito tra passato e presente che si costruisce lo spettacolo: un viaggio tra parole e musica, ironia e riflessione, in cui Veronica Pivetti si sottopone simbolicamente a deliranti misurazioni dell’indice cefalico e rilegge con intelligenza e sarcasmo uno dei testi più rappresentativi della cultura maschilista di fine Ottocento.

Con la sua cifra ironica e brillante, l’attrice intreccia citazioni storiche, riferimenti scientifici, momenti musicali e racconti personali, offrendo al pubblico uno spettacolo che diverte e al tempo stesso invita a riflettere sull’evoluzione culturale e sociale del ruolo della donna.

L’appuntamento si inserisce nel cartellone celebrativo dei 150 anni del Teatro Regina Margherita, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di proporre una stagione di qualità, capace di coniugare intrattenimento, approfondimento e valore civile.

Per informazioni e acquisto biglietti è possibile contattare la biglietteria al numero 320 0693857.