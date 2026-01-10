“Vergogna, fuori i sionisti dal corteo”: insulti a cronista Il Giornale al corteo Pro Pal di Milano

(Adnkronos) – "Fuori i sionisti dal corteo", "vergogna", "qui non sei la benvenuta" e "questa faccia di m… qui non ci deve stare". Sono questi alcuni degli insulti lanciati dai manifestanti e dai microfoni del corteo Pro Pal di oggi a Milano e indirizzati alla cronista de Il Giornale Giulia Sorrentino. Lo riporta lo stesso quotidiano, pubblicando anche un video e raccontando che la giornalista era nella zona di viale Padova per seguire il corteo che chiede la liberazione, fra gli altri, di Mohammad Hannoun, coinvolto nell'inchiesta sul presunto finanziamento ad Hamas attraverso delle associazioni benefiche a scopo di solidarietà con il popolo palestinese. "Esprimo vicinanza e solidarietà alla cronista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, per l’aggressione subita a Milano da parte di manifestanti pro Pal. Condanno con fermezza insulti, intimidazioni e ogni violenza nei confronti di chi ha l’importante compito di fare informazione. La libertà di stampa è pilastro insostituibile in ogni democrazia", scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Fratelli d’Italia difende con forza e senza distinguo ideologici la libertà di stampa. Per questo ritengo doveroso, a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia, esprimere solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, vittima di insulti e intimidazioni durante la manifestazione dei pro-Pal in corso a Milano. La sua ‘colpa’, secondo i feroci contestatori, sarebbe quella di indagare, da valente giornalista quale è, sul fondamentalismo islamico presente in Italia. Costoro, evidentemente, devono avere qualcosa da nascondere”, afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. “Vergognosa aggressione a Giulia Sorrentino, coraggiosa giornalista de 'Il Giornale', che stava seguendo la consueta manifestazione fondamentalista pro-Pal, che si tiene quasi tutti i sabati a Milano. La Sorrentino è stata fatta oggetto di insulti e minacce inaccettabili. Siamo certi che tutto il mondo della stampa, e non solo, denunci la violenza fatta nei confronti della giornalista e che sosterrà il suo diritto a raccontare la verità dell’orrore fondamentalista che minaccia la libertà e la democrazia nel nostro Paese”, le parole del presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri. "Solidarietà alla giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino, insultata e mandata via dal corteo pro-pal di Milano con urla intollerabili come 'fuori i sionisti dal corteo'. La cronista era lì per fare il proprio lavoro, la libera informazione non può essere intimidita in questo modo", scrive sui social il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, presidente di Italia Viva Milano Metropolitana. Solidarietà alla cronista del quotidiano ‘Il Giornale’ Giulia Sorrentino, attaccata dai manifestanti ProPal che oggi a Milano hanno tentato di cacciarla mentre faceva il suo lavoro seguendo la protesta per la liberazione di Hannoun. Un episodio gravissimo che mi auguro sia condannato con fermezza da tutte le forze politiche. Impedire a una professionista di fare il proprio lavoro non è soltanto un attacco alla libertà di informazione, ma è anche emblematico dell’intolleranza e della violenza che ormai caratterizza queste manifestazioni pro-Pal”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. "Indigna l’inaccettabile aggressione subita a Milano dalla giornalista del 'Giornale', Giulia Sorrentino, ad opera di alcuni manifestanti pro-Pal. La stampa è un pilastro della nostra democrazia e i giornalisti devono poter lavorare in sicurezza. Forza Giulia, siamo con te!”, scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati. “Solidarietà alla redazione de 'Il Giornale' e alla giornalista Giulia Sorrentino per gli insulti e le intimidazioni subite al corteo pro-Pal a Milano. Ennesima prova di intolleranza e violenza verbale che non può essere tollerata in una democrazia. Basta con l’odio!", scrive Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile dei rapporti con la stampa nazionale di Forza Italia, su X. "Solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino che è stata aggredita durante un corteo pro Pal a Milano questo pomeriggio. La piazza è sempre più incandescente: non solo colpisce le Forze dell'Ordine ma anche i giornalisti -mentre svolgono il loro lavoro- e gli avversari politici, come successo la scorsa settimana con i ragazzi di Gioventù nazionale a Roma. Auspichiamo che le autorità individuino, quanto prima, gli aggressori", afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della camera. "Tutto ciò -aggiunge- è dovuto ad un clima isterico, creato ad arte dal silenzio del Pd e delle opposizioni, contro coloro che non la pensano come loro. Siamo disponibili per fare conferenze e incontri con i rappresentanti della sinistra riformista e moderata e con tutti coloro che vogliono spegnere il fuoco della violenza prima che divampi e diventi tragedia". "Massima solidarietà e vicinanza da tutta la Lega lombarda alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, oggi vittima di insulti, offese e minacce mentre svolgeva il suo lavoro e seguiva il corteo milanese dei pro-Pal che chiedono la liberazione dell’imam Hannoun, arrestato in quanto presunto finanziatore illegale di Hamas. Assistiamo all’ennesimo episodio di maleducazione e violenza verbale, dopo i continui e costanti insulti a Liliana Segre in analoghi precedenti cortei pro-Pal dei mesi scorsi, da parte di questi pseudo democratici e pseudo pacifisti così cristallini e trasparenti da temere la presenza, per loro sgradita e pericolosa, di una giornalista a margine di un loro corteo. E vorremmo tanto saperne il perché…", dichiara il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

