Sicilia, Palermo: tifosi aggrediti sugli spalti durante partita di basket, intervengono i carabinieri

Alcuni tifosi della squadra di basket dell’Automondo Virtus sono stati aggrediti, negli spalti del palazzetto di via Altofonte a Palermo, da supporter della Cus durante la gara di serie C. Nel corso dell’ultimo quarto e sul punteggio di 58 a 71 per gli ospiti, i facinorosi hanno sorpreso alle spalle i tifosi trapanesi che stavano assistendo alla partita.

E’ scoppiato il caos, i giocatori in campo sono stati costretti a fermarsi. Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma. La dirigenza del Cus ha annunciato che presenterà una denuncia perché vengano individuati i violenti. Le immagini verranno consegnate dal presidente del centro universitario per risalire agli autori dell’aggressione.