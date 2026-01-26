Sicilia, nominati i tre commissari regionali della DC

PALERMO – Il vice Segretario nazionale facente funzioni della DC,

Gianpiero Samorì, su proposta dei parlamentari regionali ha nominato i

tre rappresentanti che guideranno il partito fino al congresso in

programma la prossima estate.

La nuova governance della Democrazia Cristiana in Sicilia sarà composta

dall’on. Salvatore Cascio, da Fabio Meli e da Carmelo Sgroi. Si tratta

di una scelta sinergica, unitaria, in accordo con il segretario

dimissionario Cirillo e il gruppo dirigente, che coniuga l’esigenza di

rinnovamento del partito assicurando, al contempo, maggiore collegialità

nelle scelte.

Oltre al pieno mandato di rappresentanza e interlocuzione con i

segretari provinciali in tema di organizzazione e iniziative legate

all’attività politica e amministrativa sui territori, i tre commissari

saranno gli interlocutori ufficiali del governo regionale e dei partiti

rappresentati all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.

I commissari della DC, già pienamente operativi, saranno presenti da

oggi sui territori – dove anche nell’ultimo periodo gli incontri con la

nostra base sono stati costanti – per coordinare e preparare al meglio

le imminenti elezioni amministrative, le elezioni regionali e politiche

del 2027.

La Democrazia Cristiana è una comunità di donne, uomini e giovani che

credono – e continuano a credere – in un progetto politico nato nel

2022, una comunità che con passione e dedizione si impegna nei territori

in nome di quei valori e di quella visione che, anche alle elezioni

regionali del 2027, ci consentiranno di eleggere, ancora una volta, i

nostri rappresentanti al Parlamento regionale.