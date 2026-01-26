Sicilia, nominati i tre commissari regionali della DC

PALERMO – Il vice Segretario nazionale facente funzioni della DC,
Gianpiero Samorì, su proposta dei parlamentari regionali ha nominato i
tre rappresentanti che guideranno il partito fino al congresso in
programma la prossima estate.
La nuova governance della Democrazia Cristiana in Sicilia sarà composta
dall’on. Salvatore Cascio, da Fabio Meli e da Carmelo Sgroi. Si tratta
di una scelta sinergica, unitaria, in accordo con il segretario
dimissionario Cirillo e il gruppo dirigente, che coniuga l’esigenza di
rinnovamento del partito assicurando, al contempo, maggiore collegialità
nelle scelte.
Oltre al pieno mandato di rappresentanza e interlocuzione con i
segretari provinciali in tema di organizzazione e iniziative legate
all’attività politica e amministrativa sui territori, i tre commissari
saranno gli interlocutori ufficiali del governo regionale e dei partiti
rappresentati all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.
I commissari della DC, già pienamente operativi, saranno presenti da
oggi sui territori – dove anche nell’ultimo periodo gli incontri con la
nostra base sono stati costanti – per coordinare e preparare al meglio
le imminenti elezioni amministrative, le elezioni regionali e politiche
del 2027.
La Democrazia Cristiana è una comunità di donne, uomini e giovani che
credono – e continuano a credere – in un progetto politico nato nel
2022, una comunità che con passione e dedizione si impegna nei territori
in nome di quei valori e di quella visione che, anche alle elezioni
regionali del 2027, ci consentiranno di eleggere, ancora una volta, i
nostri rappresentanti al Parlamento regionale.