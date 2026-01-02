Salute

Sicilia, l’Ars riprende i lavori il 13 gennaio: si riparte dai ddl sugli enti locali

Ven, 02/01/2026 - 10:09

L’Assemblea regionale siciliana riprenderà i lavori martedì 13 gennaio. Dopo la lunga maratona per l’approvazione della legge di stabilità, che ha ricevuto l’ok poco prima di Natale, il Parlamento siciliano ripartirà dalla discussione del disegno di legge al cui interno sono contenute alcune norme che regolano la vita degli enti locali. Sala d’Ercole si riunirà alle 15 del 13 gennaio. Per lo stesso giorno sono previste le sedute delle commissione Bilancio e Cultura che devono ancora programmare il loro calendario di lavori. (Dire)

