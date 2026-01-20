SCONTRI TIFOSI FIORENTINA-ROMA, VIMINALE: “STOP A TRASFERTE FINO A FINE STAGIONE”

(Adnkronos) – Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. E' stata la misura, presa dal ministero dell'Interno, secondo quanto apprende l'Adnkronos. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze. Domenica scorsa, 18 gennaio, due gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, danneggiando alcune automobili. Lo scontro, avvenuto tra circa 200 tifosi, tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio tra ultras in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto. Scesi dalle proprie auto, i tifosi con il volto coperto, armati di bastoni e spranghe, si sono affrontati sulla corsia d'emergenza dell'autostrada. A far degenerare i tafferugli potrebbe esserci stato il tentativo di sottrarre bandiere e striscioni agli avversari. In alcuni post di ambienti ultras che circolano sul web si parla (con tanto di foto) di una bandiera dei romanisti che sarebbe stata 'rubata' durante gli scontri di domenica.

