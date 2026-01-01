Robert De Niro fa gli auguri di Buon Anno all’Ucraina

(Adnkronos) – Sono auguri di Buon Anno un po' speciali questi dell'attore Robert De Niro che, in un video sui social, si rivolge direttamente al popolo ucraino. "Vi auguro un 2026 in sicurezza, libertà e pace" dice nel filmato aggiungendo anche la sua famiglia al suo augurio e concludendo con un "gloria all'Ucraina".

