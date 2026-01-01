Salute

Robert De Niro fa gli auguri di Buon Anno all’Ucraina

AdnKronos

Robert De Niro fa gli auguri di Buon Anno all’Ucraina

Gio, 01/01/2026 - 12:58

Condividi su:

(Adnkronos) – Sono auguri di Buon Anno un po' speciali questi dell'attore Robert De Niro che, in un video sui social, si rivolge direttamente al popolo ucraino.  "Vi auguro un 2026 in sicurezza, libertà e pace" dice nel filmato aggiungendo anche la sua famiglia al suo augurio e concludendo con un "gloria all'Ucraina".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta