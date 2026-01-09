Rapinatori fanno esplodere il postamat in piazzale della Costellazione a Palermo, ma il colpo fallisce: indagano i carabinieri

Hanno fatto esplodere il postamat in piazzale della Costellazione a Palermo. Tre persone incappucciate, la scorsa notte, hanno piazzato un ordigno nei pressi dell’ufficio postale per cercare di portare via i soldi dalla cassa continua, provocando però solo danni all’Atm. Il colpo, infatti, è fallito. Sul tentativo di rapina indagano i carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori grazie alle immagini dei sistemi di video-sorveglianza della zona. (ANSA). (Foto Diretta Sicilia).