Musetti, vittoria e dedica speciale sulla telecamera: “Buongiorno Italia”

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti vola ai quarti degli Australian Open 2026 e dedica la sua vittoria all'Italia. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l'americano Taylor Fritz in tre set, dominando il match e rendendo felici tutti i tifosi e gli appassionati italiani che si sono svegliati all'alba per lui. Il match degli ottavi di Melbourne, infatti, è iniziato alle 4 ora italiana e Musetti, nella tradizionale dedica alla telecamera, ha voluto ringraziare i suoi connazionali per il sostegno. "Buongiorno Italia" ha scritto il numero cinque del mondo, che ha raggiunto il suo best ranking proprio all'inizio di 2026 grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, poi persa contro Bublik. Un messaggio che, insomma, ha attraversato l'oceano, accompagnato dalla faccina sorridente disegnata da Musetti, che per la prima volta in carriera ha raggiunto i quarti degli Australian Open.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)