Minneapolis, aggredita deputata dem Omar. Trump: “Avrà organizzato tutto lei”

(Adnkronos) – E’ stato identificato l’uomo che ha aggredito la deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar durante un incontro pubblico spruzzandole addosso una sostanza non ancora identificata. Si tratta di Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, come ha confermato alla Cnn un portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis. Kazmierczak è detenuto nella prigione della contea di Hennepin. La deputata somala naturalizzata americana, che stava tenendo un incontro pubblico per chiedere la fine alla repressione anti-immigrazione dell’amministrazione Trump, non ha riportato conseguenze. Omar ha anche chiesto al segretario del Dipartimento della Sicurezza interna Kristi Noem di “dimettersi o affrontare l’impeachment”. Dopo l’aggressione Omar è tornata e sul podio per dire: “Ecco la realtà che persone come quest’uomo orribile non capiscono: noi siamo il Minnesota, siamo forti. E resteremo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano lanciare addosso”. Omar è spesso nel mirino del presidente Donald Trump, che continua a difendere Noem nonostante la sua supervisione sugli agenti federali dell’immigrazione che hanno sparato e ucciso due cittadini statunitensi a gennaio, affermando che Noem non si sarebbe dimessa e che stava facendo un “ottimo lavoro”. La deputata democratica Omar ”è un’impostora” e secondo Trump avrebbe organizzato lei stessa l’aggressione subita durante un incontro pubblico a Minneapolis. In una intervista all’Abc, il tyoon ha detto rispondendo alla domanda se avesse visto il video dell’aggressione: “No. Non ci penso”. ”Penso che sia un’impostora” e ”probabilmente si è fatta spruzzare addosso, conoscendola”, ha aggiunto.

