Salute

‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta: è tra i Migliori film stranieri

AdnKronos

‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta: è tra i Migliori film stranieri

Ven, 09/01/2026 - 17:42

Condividi su:

(Adnkronos) –
'La Grazia' di Paolo Sorrentino è entrato nella longlist dei Bafta Film Award, gli Oscar britannici, nella categoria dei Migliori film stranieri. Il regista partenopeo se la gioca con 'Un semplice incidente', 'La mia famiglia a Taipei', 'No Other Choice', 'Nouvelle Vague', 'Rental Family – Nelle vite degli altri', 'L'agente segreto', 'Sentimental Value', 'Sirāt' e 'La voce di Hind Rajab'.  Le nomination verranno annunciate il 27 gennaio, mentre la cerimonia si terrà il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra, con Alan Cumming per la prima volta come conduttore. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta