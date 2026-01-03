Fidanzati in vacanza sorpresi a spacciare, arrestati dalla Polizia a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato due fidanzati di 27 e 22 anni, entrambi di Trecastagni, nel Catanese, sorpresi a spacciare droga nei pressi della Stazione Centrale. I due sono stati notati a bordo di un’auto dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania. I fidanzati hanno avvicinato due diciannovenni e, mentre confabulavano, si guardavano intorno insistentemente, mentre avveniva la cessione di alcune bustine in plastica. La consegna delle bustine e l’atteggiamento tenuto dalla coppia hanno insospettito gli agenti che hanno proceduto al loro controllo.Le verifiche nell’auto hanno consentito di trovare un marsupio con 17 bustine per un totale di 64 grammi di marijuana e oltre 700 euro in contanti, presumibilmente derivanti dall’attività di spaccio. I poliziotti hanno esteso gli accertamenti all’abitazione della coppia. I due hanno dichiarato agli agenti di trovarsi momentaneamente a Catania per due giorni di vacanza e, quindi, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno perquisito il loro appartamento a Trecastagni dove hanno trovato altra sostanza stupefacente. In particolare, è stato appurato che i due avevano nascosto 96 grammi di marijuana all’interno di un mobiletto della tv, in cucina.Tutta la droga rinvenuta è stata posto sotto sequestro, mentre i fidanzati sono stati arrestati per spaccio in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 27enne e il 22enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati per direttissima. Il Giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio. (La Presse)