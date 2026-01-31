Centuripe, cultura della legalità: alunni incontrano i carabinieri

Una mattinata all’insegna della cultura della legalità, del dialogo e del divertimento quella vissuta dagli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Fermi-Leopardi di Centuripe, che hanno accolto con entusiasmo i Carabinieri per un incontro educativo pensato su misura per i più piccoli. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei militari della Compagnia Carabinieri di Nicosia, dipendente dal Comando Provinciale Carabinieri di Enna, unitamente ai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Centuripe, con il prezioso supporto delle unità cinofile di Nicolosi. L’incontro si è trasformato fin da subito in un momento interattivo e dinamico, durante il quale i bambini hanno potuto conoscere da vicino il lavoro quotidiano dei Carabinieri, scoprendo come dietro l’uniforme ci siano donne e uomini impegnati ogni giorno al servizio della collettività. Grande curiosità e partecipazione hanno accompagnato la dimostrazione delle unità cinofile, veri e propri “amici speciali” che, con la loro bravura e dolcezza, hanno conquistato i piccoli studenti, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. A coronamento della giornata, ogni alunno ha ricevuto l’attestato di “Piccolo Carabiniere”, accolto con sorrisi, orgoglio e tanta felicità, come simbolo di un percorso di crescita basato sui valori della legalità, del rispetto reciproco e della fiducia nelle istituzioni. Un’iniziativa riuscita, svolta in un clima di armonia, entusiasmo e partecipazione, che ha lasciato nei bambini un ricordo positivo e concreto, dimostrando come l’educazione alla legalità possa essere trasmessa anche attraverso il gioco, il dialogo e l’incontro diretto con chi ogni giorno opera per la sicurezza di tutti.