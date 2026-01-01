Capodanno in servizio, l’ultimo da Questore: il brindisi di Pinuccia Albertina Agnello con i poliziotti della provincia

È stato un Capodanno dal forte valore simbolico quello vissuto dal Pinuccia Albertina Agnello, che proprio con l’arrivo del nuovo anno ha salutato la Polizia di Stato alla vigilia del pensionamento.

Un momento semplice ma carico di significato, condiviso nella sala operativa della Questura di Caltanissetta, cuore pulsante delle attività di controllo e coordinamento sul territorio.



Allo scoccare della mezzanotte, il Questore ha voluto essere accanto ai poliziotti e alle poliziotte impiegati in servizio, brindando con loro e rivolgendo un augurio sentito di buon anno. Un gesto di vicinanza e riconoscenza verso chi, anche nei momenti di festa, continua a garantire sicurezza e presenza sul territorio.

Gli auguri sono stati estesi anche al personale in servizio presso i Commissariati di Gela e Niscemi, che, anche in una giornata particolare come quella di Capodanno, hanno assicurato la tutela dei cittadini con professionalità e spirito di sacrificio.



Un saluto sobrio, lontano dai riflettori, ma profondamente coerente con il senso del dovere che ha contraddistinto l’intero percorso professionale del Questore Agnello. Un ultimo Capodanno vissuto non come commiato formale, ma come condivisione autentica con le donne e gli uomini della Polizia di Stato, nel segno dell’impegno, del servizio e della responsabilità verso la comunità nissena.