Caltanissetta, V Commissione “Cultura e Attività Sociali”: atto di indirizzo per sostenere l’istituzione dell’Unità Pedagogica Scolastica

La V Commissione “Cultura e Attività Sociali”, presieduta da Alessandra Longo, ha audito il Dott. Fabio Bontempo, rappresentante dell’associazione APEI (Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani), in merito alla richiesta di deliberare un atto di indirizzo per sollecitare la Regione Sicilia a portare avanti il disegno di legge che istituisce la figura dell’unità pedagogica scolastica nelle scuole statali. La Commissione, ritenendo importante la proposta, si è impegnata a supportare questa iniziativa con un atto da indirizzo da approvare in Consiglio Comunale.