Caltanissetta, si insedia la nuova consigliera comunale Laura Naselli

Nel corso della seduta di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, il Consiglio comunale di Caltanissetta ha approvato la surroga del consigliere dimissionario Marcello Fabrizio Mirisola, che conserva il proprio incarico di assessore Polizia Municipale, Protezione Civile, Cura e manutenzione del Verde Pubblico, Tutela dell’acqua, del suolo e dell’aria.

Al suo posto è subentrata e ha prestato giuramento Laura Concetta Naselli, appartenente alla lista di “Forza Italia”. Queste le prime parole della neo consigliera: “Metterò grande impegno in questo mio percorso politico, essendo portavoce di tutti i cittadini che non si arrendono e sperano di cambiare in meglio la città. Una città che si sta svegliando e che ogni giorno acquista consapevolezza di un mutamento positivo, che porterà alla realizzazione di quei progetti tanto attesi e che finalmente daranno risposte concrete alla collettività.

Credo che lavorando con impegno, trasparenza e rispetto reciproco si possano creare le fondamenta per realizzare qualcosa d’importante e duraturo che dia maggior dignità alla nostra città – continua la consigliera Naselli.

Come di diritto, il cittadino sarà il punto centrale e focale, dimostrando che le esigenze e le necessità dell’intera comunità possono essere soddisfatte per il bene comune.

Vorrei ringraziare di tutto cuore i miei elettori”.

Il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha accolto, a nome di tutto il pubblico consesso, la neo eletta fra gli scranni dell’Aula consiliare di Palazzo del Carmine: “Saluto con piacere l’ingresso in Consiglio della nuova consigliera Laura Naselli.

A lei vanno i miei migliori auguri per questa sfida importante, con la certezza che saprà interpretare il proprio ruolo nel pieno rispetto delle istituzioni e nell’interesse esclusivo della città.

Oltre alle diverse posizioni politiche, ciò che ci unisce in quest’aula è l’obiettivo comune del bene collettivo.

Auspico che la sua attività sia caratterizzata da un ascolto attento dei cittadini e da una critica costruttiva, elementi essenziali per il buon governo del territorio.

Buon lavoro – conclude il presidente Bruzzaniti – mi auguro possa vivere questa esperienza con entusiasmo e dedizione”.