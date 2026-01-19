Salute

Caltanissetta, sale il livello di allerta meteo per martedì: è arancione

Lun, 19/01/2026 - 18:35

Emergenza meteo sempre più preoccupante secondo le previsioni della Protezione Civile che, per Caltanissetta, eleva ad arancione l’allerta di martedì 20 gennaio.

Restano salve le già disposte chiusure determinate dall’amministrazione comunale.

