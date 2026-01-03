Caltanissetta, applausi per il Concerto di Capodanno della Giovane Orchestra Sicula: musica, talento e visione culturale

Un Teatro Comunale Regina Margherita gremito in ogni ordine di posti ha fatto da cornice allo straordinario Concerto di Capodanno prodotto dalla Giovane Orchestra Sicula, andato in scena ieri sera a Caltanissetta. Oltre due ore di musica hanno rapito il pubblico, attento e partecipe, in un viaggio sonoro ricco di suggestioni, capace di attraversare eroi, leggende e classicismo, fino ad arrivare alle grandi colonne sonore del cinema.

La prima parte del concerto ha condotto gli spettatori tra l’eleganza dei valzer viennesi e la potenza espressiva delle più celebri arie liriche. Applausi calorosi hanno accompagnato le interpretazioni dei solisti Liliama Aiera e Rosario Cristaldi, protagonisti di momenti lirici di grande intensità e raffinatezza.









La seconda parte ha invece acceso l’entusiasmo della platea con una selezione delle più grandi musiche da film di tutti i tempi, eseguite con energia, precisione e forte impatto emotivo, dimostrando la versatilità e la maturità artistica dell’orchestra.

Ovazione speciale per il giovanissimo violinista Riccardo Palmeri, talento precoce di appena 13 anni e vincitore del Premio Abbado, che ha stupito tutti per energia, sicurezza scenica e una tecnica virtuosistica sorprendente per la sua età. La sua esibizione è stata uno dei momenti più acclamati della serata.

Sul podio, come da ormai nove anni, il maestro Raimondo Capizzi, anch’egli giovane ma già solida guida artistica, che da oltre dodici anni si batte con passione e determinazione per la costruzione di un progetto culturale orchestrale stabile nel territorio provinciale. La sua direzione, precisa e ispirata, ha saputo valorizzare ogni sezione dell’orchestra, mantenendo sempre alta la tensione emotiva del concerto.

Tra il pubblico erano presenti tutte le alte cariche civili, dal Sindaco Tesauro ai consiglieri comunali, il Questore in sede vacante dott. Emma, insieme a numerosi sostenitori dell’orchestra, a testimonianza dell’importanza culturale e istituzionale dell’evento.

Una serata davvero magica, che ha reso il Teatro Comunale Regina Margherita vivo, vibrante e acclamato, confermando ancora una volta il ruolo centrale della musica come motore culturale e identitario per la città di Caltanissetta.

