Auto si ribalta su A19 a Santa Caterina Villarmosa, un ferito: traffico bloccato

A causa di un incidente autonomo con un’auto ribaltata, è stato temporaneamente bloccato il traffico sulla autostrada A19 ”Palermo-Catania”, in direzione Palermo, all’altezza del km 97,400, nel territorio comunale di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Nell’impatto il veicolo ha urtato le barriere di sicurezza.

Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale del 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza, il ripristino delle condizioni di sicurezza e la regolazione della viabilità. La situazione sta tornando alla normalità.