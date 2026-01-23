Salute

Anas: incidente nella galleria Cappuccini, traffico rallentato su A19 a Calascibetta

Ven, 23/01/2026 - 11:18

A causa di un tamponamento fra due automobili, si registra traffico rallentato all’interno della galleria Cappuccini, sita al km 116,600 lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. I mezzi incidentati verranno rimossi dalla ditta specializzata nel più breve tempo possibile. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento. (ITALPRESS).

