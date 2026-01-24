4 stranieri ubriachi in bus e con coltello: marocchino ‘collocato’ nel Cpr di Caltanissetta

A Padova, la polizia di stato in zona stazione, rintraccia e blocca un gruppo di quattro cittadini nordafricani segnalati dall’autista di un autobus come molesti e ubriachi a bordo del mezzo, uno dei quali armato di coltello.Si tratta di 4 persone, un 38enne cittadino marocchino irregolare e tre cittadini egiziani regolari, tutti con precedenti a carico, a vario titolo, per reati in materia di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.Rinvenuto a terra, sotto i portici, nelle immediate vicinanze del gruppo, un coltello da cucina con la lama lunga 10 cm.

Il questore Marco Odorisio dispone il collocamento e trattenimento presso il cpr di Caltanissetta, in attesa del suo definitivo allontanamento dallo Stato a carico del 38enne cittadino marocchino, facente parte del gruppo, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, con precedenti penali e di polizia per rapina, furto, reati in materia di stupefacenti, rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

Vista la pericolosità sociale del 38enne straniero, desunta dai numerosi precedenti a carico, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha attivato immediatamente la Divisione Polizia Anticrimine per l’adozione della Misura di prevenzione personale dell’DASPO fuori contesto per 3 anni, nonché l’Ufficio Immigrazione della Questura per le determinazioni in merito alla posizione sul territorio nazionale di tutti e 4 i soggetti fermati, anche dei tre cittadini egiziani.