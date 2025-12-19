Salute

Ucraina, Falcone (FI-PPE): «Garanzia di bilancio UE per fondi a Kiev è svolta politica verso gli eurobond»

Redazione 3

Ven, 19/12/2025 - 13:08

Bruxelles – «La decisione dei leader europei di finanziare gli aiuti a Kiev attraverso un prestito garantito dal bilancio dell’Unione rappresenta un passaggio politico di grande rilievo. In Europa avanza, in modo concreto, la consapevolezza di quanto sia necessario – ma soprattutto opportuno politicamente – guardare a strumenti di debito condiviso come gli Eurobond per investire sul nostro futuro». Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE e membro della Commissione Econ al Parlamento UE dopo l’accordo maturato nella notte in Consiglio.

«L’utilizzo di una garanzia comune – prosegue Falcone – rafforza l’affidabilità dell’Unione sui mercati e rappresenta un passo in avanti nell’integrazione UE che noi di Forza Italia auspichiamo da sempre. È un modello che potrebbe diventare strutturale: politiche comuni richiedono strumenti e responsabilità finanziarie comuni», conclude Falcone.

