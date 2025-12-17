Turista stuprata a Palermo nel 2023, 46enne incastrato da Dna

È accusato di violenza sessuale su una turista un 46enne palermitano destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti della IV Sezione investigativa della Squadra mobile. L’ordinanza emessa dal gip, su richiesta della procura, contesta che l’uomo, abusando delle condizioni di inferiorità fisica di una giovane turista straniera che non comprendeva la lingua, con violenza l’ha trascinata nel suo appartamento e l’ha costretta a subire un rapporto sessuale. All’epoca dei fatti, accaduti in un sabato sera del luglio del 2023, la turista si era recata, con le sue connazionali, alla Vucciria dove aveva conosciuto giovani palermitani con i quali avevano trascorso la serata, consumando bevande alcoliche. In un secondo momento, la vittima, avendo perso di vista le amiche, è stata accompagnata dall’uomo, con l’inganno, nella sua abitazione dove sarebbe stata stuprata. Lo sviluppo delle indagini, svolte sotto la direzione del II Dipartimento “Violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili”, della procura di Palermo, con l’ascolto della vittima e di altre persone informate sui fatti, ha consentito di ricostruire i fatti e, sulla base delle risultanze delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori della Squadra mobile hanno identificato il 46enne. Procedendo al prelievo del relativo campione biologico, si è riscontrata la concordanza del Dna dell’indagato con quello sui campioni biologici isolati sulla vittima la notte della violenza. È stata così disposta la carcerazione al Pagliarelli dove già si trovava per altra causa. (AGI)