Sugli sci in sicurezza: dagli ortopedici 5 buone pratiche per ridurre gli infortuni

(Adnkronos) – Sciare in sicurezza si può. Questione di prudenza, ma non solo. La Siot, la Società italiana di ortopedia e traumatologia, in vista dell'imminente apertura della stagione degli sport invernali e dell'Olimpiade Milano-Cortina, ricorda 5 semplici buone pratiche per ridurre il rischio di infortuni:

1) Arrivare preparati fisicamente e ascoltare il proprio corpo. "Curare l'allenamento tutto l'anno, con esercizi di forza, stabilità ed equilibrio. Bastano 2-3 sessioni a settimana per ridurre il rischio di traumi muscolari e articolari. Evitare sovraccarichi ripetuti, soprattutto in presenza di dolori a ginocchia, schiena o spalle – raccomandano gli ortopedici – Per le donne, è utile potenziare quadricipiti, glutei, addominali e da migliorare il controllo neuromuscolare, soprattutto nei movimenti di torsione delle ginocchia. Per gli uomini rinforzare la muscolatura scapolare, lavorare sulla reattività nelle cadute ed evitare di proteggersi istintivamente 'mettendo le mani avanti'".

2) Indossare sempre i dispositivi di protezione. "L'uso del casco è obbligatorio, ma guanti rinforzati e paraschiena sono strumenti potenti nella prevenzione degli infortuni più gravi".

3) Utilizzare attrezzature adatte e ben mantenute. "Sci e snowboard devono essere in buone condizioni, controllati e regolati su peso, altezza e abilità. Lame e attacchi vanno verificati presso centri specializzati, perché se mal regolati aumentano i rischi".

4) Riscaldarsi prima della prima discesa. "Stretching dinamico, mobilità articolare e qualche minuto di attivazione muscolare riducono le rigidità che possono favorire cadute o torsioni improvvise".

5) La prudenza ci salva dagli infortuni. "Prima di ogni discesa controllare meteo, visibilità, presenza di ghiaccio e affollamento. Se le condizioni peggiorano, meglio rallentare o fermarsi: se la pista è affollata o la visibilità scarsa, ridurre la velocità è obbligatorio. Mantenere le distanze di sicurezza e non avventurarsi in fuoripista senza esperienza o senza guide qualificate. Attenzione a rimettersi sugli sci o snowboard dopo un pranzo pesante o dopo consumo di bevande alcoliche: peggiorano i riflessi, l'equilibrio e la prontezza a proteggersi dagli infortuni".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)