Sicilia. Ocm vino, aiuti per ristrutturazione vigneti: pubblicata la graduatoria definitiva

È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse agli aiuti del bando Ocm vino “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, campagna 2025-2026, inserito nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2023-2027.

«Diamo pieno sostegno agli agricoltori che affrontano le sfide del mercato – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – L’intervento prevede un contributo finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori per la riqualificazione delle produzioni, orientandole verso vini a denominazione di origine e a indicazione geografica protetta della nostra regione. Inoltre, incentiviamo la meccanizzazione degli impianti in modo da ridurre i costi attraverso l’adeguamento delle strutture viticole, favorendo l’aggregazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità, anche attraverso il ricambio generazionale. Nonostante la difficoltà del momento, la grande partecipazione al bando dimostra che le aziende hanno voglia di innovarsi ed essere competitive».

Tutte le domande pervenute (oltre 900) sono state finanziate grazie al reperimento di ulteriori 18 milioni di euro, che si sommano ai 20 milioni della dotazione finanziaria inziale del bando; nel complessivo i contributi ammontano dunque a circa 38 milioni di euro. Nel corso del biennio le aziende finanziate saranno circa 2700, la totalità di quelle che hanno partecipato ai bandi.

La graduatoria è disponibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana a questo link.