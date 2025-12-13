Sicilia, Dell’Utri e Romano (NM): “Insediato il coordinamento regionale del partito”

Si è tenuto ieri nell’Hotel Addaura di Palermo il primo coordinamento regionale di Noi Moderati Sicilia. Alla presenza dell’on Saverio Romano coordinatore politico nazionale, del segretario regionale Massimo Dell’Utri, del deputato all’Ars on Marianna Caronia, del componente del direttivo nazionale on. Antonello Antinoro, del portavoce nazionale on Ignazio Messina – in collegamento da remoto – si è insediato il coordinamento regionale formato da 32 componenti, dai componenti siciliani del Consiglio nazionale e dai 9 coordinatori provinciali. Ezio Ferraro (Agrigento); Maria Pia Castiglione (Trapani); Roberto Corona (Messina); Salvatore Bonincontro (Enna); Michele Vecchio(Caltanissetta); Nino Campisi(Siracusa); Michele Nasca (Palermo); Emanuele Pezzino (Catania); Giovanni Tumino (Ragusa).

‘Abbiamo programmato le iniziative del partito per il 2026 – spiegano Romano e Dell’Utri – in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno che ci vedranno in campo con la nostra lista ma abbiamo anche tirato le somme per quello che riguarda il radicamento territoriale del partito che prosegue senza sosta e che conferma la nostra posizione politica popolare e di Centro nella coalizione e di centrodestra. Il coordinamento ha riconfermato Peppe Germano vicesegretario regionale del partito’