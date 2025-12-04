Sicilia. Corruzione, Galvagno: “Escluse utilità personali, voglio giudizio veloce”

“Rispetto alle varie ipotesi accusatorie che mi venivano contestate all’inizio, tutte finite sui giornali come se fossero già un reato o peggio una condanna, c’è stata una progressiva decurtazione. Come sapete, nonostante non ci sia stata la stessa attenzione mediatica che mi è stata riservata per 51 giorni, sono state da subito eliminate tutte le eventuali utilità personali e anche una delle due ipotesi di corruzione, ovvero la contestazione sulla gestione del finanziamento del Capodanno a Catania non è più tra le accuse pertanto sto valutando di chiedere il giudizio immediato perché voglio essere giudicato quanto prima da un organo terzo, che immagino baserà il giudizio sulle carte processuali e non sugli articoli di giornale”. Lo dice il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, intervistato da ‘Repubblica-Palermo’, in merito alla richiesta di processo per corruzione avanzata nei suoi confronti dalla procura di Palermo per corruzione e peculato. (Dire)