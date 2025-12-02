Sicilia, cominciata all’Ars la discussione sulla mozione di sfiducia al presidente Schifani

É appena iniziata la seduta a Sala d’Ercole, a palazzo dei Normanni, sulla mozione di sfiducia al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. A presiederla è il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Pochi minuti fa la procura di Palermo ha chiesto per Galvagno il processo, con le ipotesi di corruzione e peculato. Presente in aula il presidente Schifani. (ANSA).