É appena iniziata la seduta a Sala d’Ercole, a palazzo dei Normanni, sulla mozione di sfiducia al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. A presiederla è il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Pochi minuti fa la procura di Palermo ha chiesto per Galvagno il processo, con le ipotesi di corruzione e peculato. Presente in aula il presidente Schifani. (ANSA).
Sicilia, cominciata all’Ars la discussione sulla mozione di sfiducia al presidente Schifani
Mar, 02/12/2025 - 14:24
