San Cataldo continua a vivere il suo Natale Magico con due eventi speciali

San Cataldo – La città si prepara a vivere un Natale magico con due eventi che promettono divertimento, giochi e sorprese per grandi e piccini. La seconda edizione de “Il Natale Incantato” e la “Tombola Magica Edizione Biblioteca di Hogwarts” saranno l’occasione perfetta per celebrare la stagione natalizia in modo incantato.

“Questi eventi rappresentano il modo migliore per vivere il Natale come comunità: attraverso il gioco, la fantasia e la partecipazione – ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato: Vogliamo che la nostra città diventi un luogo in cui la magia non sia solo spettacolo, ma un’occasione per incontrarsi, creare ricordi e rafforzare il senso di appartenenza, soprattutto per i più giovani”.

La seconda edizione de “Il Natale Incantato” si terrà domenica 28 dicembre alle ore 11:00 in Piazza Papa Giovanni XXIII. Questo evento, con il sottotitolo “Il Sindachi e il Natale Ritrovato,” promette di ridare vita alla magia del Natale con “La sfida del Grich”. Un evento che coinvolgerà tutta la comunità in un’atmosfera festosa e ricca di tradizioni natalizie.

Il secondo evento, la “Tombola Magica Edizione Biblioteca di Hogwarts,” si terrà mercoledì 30 dicembre alle ore 12:00 presso la Biblioteca Comunale B. Giuliana. Questo evento è ispirato alla biblioteca di Hogwarts, il famoso istituto di magia dal mondo di Harry Potter, e promette una tombola magica piena di sorprese e premi. Questa edizione speciale della Tombola Magica promette un’esperienza unica, con attività che spaziano dalla raccolta di fondi per cause benefiche alla possibilità di scattare foto su sfondo con cuccioli, aggiungendo un tocco di dolcezza e magia all’evento. I partecipanti potranno anche godere di animazione a tema, immergendosi completamente nell’universo di Hogwarts. Questo evento è perfetto per i lovers di Harry Potter e per tutti coloro che amano la magia e i libri.

“Abbiamo voluto porre al centro le famiglie, creando spazi e momenti in cui grandi e piccoli possano ritrovarsi, sorridere insieme e riscoprire il senso autentico del Natale, quello dello stare insieme, dell’accoglienza e della condivisione – ha detto l’assessora alla Cultura e Spettacolo, Marianna Guttilla. Gli eventi diffusi sul territorio – ha aggiunto – saranno un’opportunità per vivere i nostri luoghi in modo festoso e inclusivo, rafforzando il legame tra cittadini e territorio”.

Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con la Ludoteca Alice nel Paese delle Meraviglie e degli Amici a Quattro Zampe, una struttura che si occupa di promuovere la lettura e l’adozione di animali durante il periodo natalizio. La ludoteca, con il suo nome ispirato al famoso libro di Lewis Carroll, rappresenta un punto di riferimento per le attività culturali e sociali della comunità.

Un appello speciale viene fatto ai cittadini: Per le feste, fate un regalo, adottate un cane! Questo messaggio sottolinea l’importanza dell’adozione durante il periodo natalizio, invitando tutti a dare una casa a un amico a quattro zampe.