Politiche sociali, lunedì 15 dicembre a Palermo la IV Conferenza annuale sul fenomeno migratorio

Si terrà lunedì 15 dicembre a Palermo, allo Splendid Hotel La Torre di Mondello, la quarta Conferenza annuale sul fenomeno migratorio, dal titolo “Per una rete integrata dei diritti in Sicilia”. L’evento, convocato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim dell’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, rappresenta il momento conclusivo di un percorso di ascolto e confronto che ha coinvolto oltre trecento attori locali tra istituzioni, enti del Terzo settore e cittadini con un background migratorio.

Alla IV Conferenza annuale sul fenomeno migratorio, organizzata in attuazione della legge regionale n. 20 del 2021 e che avrà inizio alle ore 9, parteciperanno i rappresentanti della DG Migration and Home Affairs della Commissione Europea, del ministero dell’Interno (Direzione centrale per le Politiche Migratorie), del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dell’assessorato regionale della Salute.

Subito dopo i saluti istituzionali, verranno presentate le progettualità gestite dalla Regione Siciliana per l’inclusione dei cittadini stranieri, tra cui il programma previsto per le 11 aree interne finanziato dal FSE+ Sicilia 2021-2027. Successivamente, si terrà una sessione di scambio strutturata in laboratori partecipativi. Tra i temi: l’inclusione socio-sanitaria delle persone vulnerabili, la facilitazione dei canali di ingresso internazionali, l’autonomia, attraverso l’analisi delle opportunità abitative e lavorative, il contrasto alle discriminazioni e il ruolo dell’istruzione e della formazione come leve per una cittadinanza attiva. Ogni sessione vedrà il contributo di esperti, discussant e facilitatori e sarà arricchito dalla narrazione di esperienze dirette.

Nella sessione plenaria pomeridiana verranno restituiti gli esiti dei lavori di gruppo per definire gli indirizzi strategici futuri.

Per prendere parte alla Conferenza è necessario registrarsi e selezionare la sessione di interesse tramite l’apposito modulo a questo indirizzo