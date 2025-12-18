Nasce il Fondo editoria in Sicilia, l’Assemblea approva la norma in manovra

E’ stato costituito in Sicilia un fondo a sostegno dell’editoria, con un plafond di 9 milioni di euro nel triennio 2026-28. L’Assemblea siciliana ha approvato la norma inserita nella manovra di stabilità, all’esame dell’aula parlamentare. Nel decreto attuativo, ha assicurato l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, sarà data una premialità in sede di verifica delle istanze alle aziende editoriali che applicano il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. (ANSA).